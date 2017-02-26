وزيرة التربية :امتحان شھادة البكالوريا يتزامن وشهر رمضان الكريم





قالت وزيرة التربیة الوطنیة أن امتحانات شھادة البكالوريا ستجرى ھذا العام وفق الرزنامة الوطنیة للامتحانات و ستكون في شھر رمضان الكريم على مدار 5 أيام كاملة ، مؤكدة أن البكالوريا ستعرف اجراءات أمنية جد مشددة لتفادي الاختلالات التي عرفتھا بكالوريا العام الماضي. وقالت وزيرة التربیة الوطنیة نورية بن غبريط في ندوة صحفیة عقدتھا مساء يوم الأحد بتلمسان ، إن تجربة بكالوريا 2016 جعلت الوزارة تجعل كل الحسابات والاحتمالات بهدف تفادي كافة الاختلالاتمؤكدة أنھا لن تعرف تغییرا في المحتوى بل ستكون التغییرات في شكل الإجراءات الأمنیة التي سیتم اتخاذھا لتأمین كافة مرتاحل التحضیر المعروفة وطنیا بإشراك كلا الھیئات الوطنیة المعنیة شكل ماشر وغیر مباشر بھذه الإمتحانات ، التي ستجرى خلال شھر رمضان الكريم ، كما أوضحت الوزيرة بن غبريط خلال زيارتھا لتلمسان أن نوعیة الطباعة والورق ستعرف تحسنا ھذا العام لتفادي كل الالتباسات التي تم تسديلھا خلال الدورات السابقة وتم الأخذ بھا بعین الاعتبار ھذا العام . و انتقدت وزيرة التربیة الدروس الخصوصیة التي تمس فئة الابتدائي موضحة أن ذلك يؤشر على وجود أزمة في المدرسة سیتم التطرق إلیھا تنماولھا بالتفاصیل من خلال الإستشارة الوطنیة التي تم الشروع فیھا وستعطي إجابابات واضحة معترفة بوجود خلل تعذر من خلالھا وتتفھم مخاوف الأولیاء على أبنائھم الذين يخضعون لدروس خصوصیة. و من جھة أخرى وفي ردھا على أسئلة الصحافیین قالت وزيرة التربیة الوطنیة أن ظاھرة تطبیقات الجن التي بدأت تعرفھا بعض المؤسسات التربوية لیست وطنیة ، وأنھا من مسؤولیة الأولیاء الذين يسهلون لابنائهم حمل الھواتف إلى المؤسسات التعلیمیة ، وقالت أن الوزارة سجلت حدوث واقعتین اثنتین خلال السنة الدراسة الحالیة ، كما انتقدت الوزيرة اشھارات التي تستغل المؤسسات التربیة للترويج لمواد استھلا كیة تعكس نمطا استھلاكیا سیئا مؤكدة على أن وزارة التربیة الوطنیة ستتدخل لمنع ھذه الظاھرة عبر الوسائل القانونیة المتاحة. وكانت وزيرة التربیة بن غبريط حلت بتلمسان يوم اول أمس السبت حيث تفقدت على مدار يومین كاملین عدة مؤسسات تربوية ودشنت مؤسسات أخرى في تیرني وباب العسة وتلمسان وتیانت والسواني ، كما أشرفت مساء امس السبت عل لقاء مع النقابات و أولیاء التلامیذ تطرقت فيه كافة الانشغلاات المطروحة على الساحة التربوية.

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