رفيقة قصري تستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية السلفادور





استقبلت رفيقة قصري، نائب رئيس مجلس الأمة، وأعضاء عن المجلس، اليوم، وفدا برلمانيا من جمهورية السلفادور برئاسة السيد Guillermo Francisco Mata. وأبرزت رفيقة قصري ، بعد عرضها للمحة عن التشكيلة السياسية لمجلس الأمة ، سلسلة التحولات المهيكلة التي عرفتها الجزائر في مختلف المجالات بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، كما توقفت عند المكتسبات الهامة التي عرفتها البلاد في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ، وإرساء دعائم الحكامة الجيدة... وأما على صعيد العلاقات الدولية، فقد ذكرت بدعم الجزائر الدائم للقضايا العادلة في العالم ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. مؤكدة على التزام الجزائر بالعمل وفق قرارات الأمم المتحدة كونها تتفق مع المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية المبنية على انتهاج الحوار ولم شمل الفرقاء لحل مختلف النزاعات. ومن جهته، أعرب السيد Guillermo Francisco Mata عن إعجابه بما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة ، منوها بتجربة الجزائر كنموذج للتدبير الجيد ، ومبديا رغبته في تطوير وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. مُلحا ، في سياق متصل ، على ضرورة تشكيل مجموعة صداقة برلمانية جزائرية -سلفادورية للاستفادة من الخبرات وتقاسم التجارب.

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة