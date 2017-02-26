

رفيقة قصري تستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية السلفادور استقبلت رفيقة قصري، نائب رئيس مجلس الأمة، وأعضاء عن المجلس، اليوم، وفدا برلمانيا من جمهورية السلفادور برئاسة السيد Guillermo Francisco Mata. وأبرزت رفيقة قصري ، بعد



ولطاش: لم أقصد قتل علي تونسي بل كان دفاعا عن النفس على اثر جلسة المحاكمة في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي التي بدأت اليوم، صرح شعيب ولطاش المتهم في في هذه القضية أنه “لم يقصد



الجمهورية الصحراوية تحتفل بالذكرى الـ41 لإعلان الجمهورية وصل عدد من الوفود الأجنبية من مختلف دول العالم للمشاركة في الذكرى الواحدة والأربعون لإعلان الجمهورية الصحراوية ، وذلك للتعبير والتضامن مع الشعب الصحراوي وكفاحه



الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية مجددا من خلالها



وفاة الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" فلم الرسالة. توفي في مدينة مراكش، امس السبت 25 فبراير الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" في فيلم الرسالة، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد سنوات من العمل والعطاء الفني.



ممثلة وزارة الصحة: لاتوجد ندرة في الأدوية عبرالصيدليات طمأنت بدرة بن قدادرة مستشارة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات اليوم المواطنين بوفرة الأدوية عبر الصيدليات وفندت تسجيل أي ندرة في المواد الصيدلانية



لوبان غير مرغوب فيها بمدينة نانت الفرنسية أسفرت احتجاجات على زيارة مارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، لمدينة نانت غرب فرنسا، امس السبت، 25 فيفري عن إصابة 11 شرطيا



نجاة قيادي ليبي من تفجير انتحاري في بنغازي قتل جنديان من القوات الخاصة الليبية، صباح اليوم الأحد 26 فبراير بتفجير انتحاري في نقطة تفتيش للدوريات الأمنية استهدف رتلا للقوات الخاصة قرب جزيرة دوار الأنابيب في مدينة بنغازي.



بشار: حجز10,6 كيلوغرام من الكيف المعالج و1.5طن من المواد الغذائية بين تمنراست عين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، امس السبت 25 فيفري 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بغليزان الناحية العسكرية الثانية كما دمرت ستة 8 ألغام تقليدية بسكيكدة