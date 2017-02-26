ولطاش: لم أقصد قتل علي تونسي بل كان دفاعا عن النفس
على اثر جلسة المحاكمة في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي التي بدأت اليوم، صرح شعيب ولطاش المتهم في في هذه القضية أنه “لم يقصد قتل مديره العام، وانه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية بألة حادة (فاتح أظرفة)”، حسبما جاء في قرار الإحالة المكون من 73 صفحة أن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أنه “ذهب أنذاك الى مكتب المدير العام للأمن الوطني من اجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني”, مشيرا الى أن “الضحية استقبله استقبال جاف ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه مما اضطره للدفاع عن نفسه.
عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك