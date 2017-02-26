الجمهورية الصحراوية تحتفل بالذكرى الـ41 لإعلان الجمهورية





وصل عدد من الوفود الأجنبية من مختلف دول العالم للمشاركة في الذكرى الواحدة والأربعون لإعلان الجمهورية الصحراوية ، وذلك للتعبير والتضامن مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل .ووصل أمس السبت الى مخيمات اللاجئين سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر والجمهورية الصحراوية ، أين سيجمعه لقاء مع والي ولاية العيون ، محمد يسلم بيسط وكاتب الدولة للتوثيق والأمن السيد إبراهيم محمد محمود على أن يتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي .ولا تزال الوفود الأجنبية المتضامنة مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة تصل تباعا، حيث وصل وفدا من أمريكا اللاتينية يضم برلمانيين من كولومبيا والسلفادور ، وكذا وفود من الإكوادور والبرازيل والمكسيك ، هذا بالإضافة الى وفد من المركز الجامعي الفرنسي وطلبة جامعيين من مدريد .هذا وستجمع هذه الوفود لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو كما ستقودهم زيارات الى مرافق والمؤسسات الوطنية للاطلاع على سير البرامج بها.للإشارة يحتفل الشعب الصحراوي يوم غد الاثنين بالذكرى الـ 41 لإعلان الجمهورية الصحراوية 27 فبراير1976 والذي جاء "ردا شرعيا وصفعة قوية" في مواجهة "مؤامرة دولية" أحيكت ضد الشعب الصحراوي.كما جاء إعلان الجمهورية الصحراوية " تتويجا " لجملة من الإنجازات والمكاسب التي ناضلت من أجل تحقيقها جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في سبيل الاستقلال والسيادة .

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