الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية مجددا من خلالها "مواصلة الجزائر سعيها من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه، وهذا ما جاء في برقية رئيس الجمهورية "بمناسبة احتفال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسها, يسعدني أن أتقدم إليكم , باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, ومن خلالكم إلى الشعب الصحراوي الشقيق بأحر التهاني وأصدق التمنيات". " لقد شكل يوم 27 فيفري 1976 محطة تاريخية هامة في مسار نضال وكفاح الشعب الصحراوي الأبي من أجل تحقيق مطلبه الشرعي في استرجاع أرضه وسيادته عليها", ويضيف قائلا. " إنني لعلى يقين تام من أن الشعب الصحراوي الشقيق سيواصل سيره نحو انتزاع حقوقه المشروعة بما يتوافق والشرعية الدولية, وأن المجتمع الدولي لزام عليه الاضطلاع بمسؤوليته والتعجيل بإيجاد الحل لقضيته المشروعة في إطار منظمة الأمم المتحدة لكي يتسنى للشعب الصحراوي تقرير مصيره". "هذا ولا يفوتني في هذا المقام, أن أجدد لكم الإعراب عن دعم الجزائر وتأييدها, وأؤكد لكم مواصلة سعيها الدؤوب من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة تطبيقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن", يقول الرئيس بوتفليقة. وختم رئيس الدولة برقيته بالقول" وإذ أجدد لكم شخصيا, ولسلطات بلادكم وللشعب الصحراوي الشقيق, تهانينا الأخوية الحارة وتمنياتنا الخالصة بهذه المناسبة المجيدة, تفضلوا, فخامة الرئيس وأخي العزيز, بقبول أسمى عبارات الإخاء والمودة والتقدير".