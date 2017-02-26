نجاة قيادي ليبي من تفجير انتحاري في بنغازي





قتل جنديان من القوات الخاصة الليبية، صباح اليوم الأحد 26 فبراير بتفجير انتحاري في نقطة تفتيش للدوريات الأمنية استهدف رتلا للقوات الخاصة قرب جزيرة دوار الأنابيب في مدينة بنغازي.

ونقلت مواقع ليبية عن مصادر أمنية أن الهجوم استهدف آمر محاور القوات الخاصة، النقيب محمود الورفلي، لدى مرور موكب عسكري متوجه إلى محور غرب بنغازي. فيما لم ترد أي معلومات إضافية أو أي حصيلة أمنية بشأن القتلى أو الإصابات.وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو قيل إنه للسيارات العسكرية التي كانت ضمن الرتل المستهدف، وظهرت وهي تحترق.ويأتي التفجير بعد يوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس

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