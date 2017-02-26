

وفاة الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" فلم الرسالة. توفي في مدينة مراكش، امس السبت 25 فبراير الممثل المغربي الشهير محمد حسن الجندي الذي لعب دور "أبو جهل" في فيلم الرسالة، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد سنوات من العمل والعطاء الفني.



لوبان غير مرغوب فيها بمدينة نانت الفرنسية أسفرت احتجاجات على زيارة مارين لوبان مرشحة الجبهة الوطنية إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، لمدينة نانت غرب فرنسا، امس السبت، 25 فيفري عن إصابة 11 شرطيا



نجاة قيادي ليبي من تفجير انتحاري في بنغازي قتل جنديان من القوات الخاصة الليبية، صباح اليوم الأحد 26 فبراير بتفجير انتحاري في نقطة تفتيش للدوريات الأمنية استهدف رتلا للقوات الخاصة قرب جزيرة دوار الأنابيب في مدينة بنغازي.



بشار: حجز10,6 كيلوغرام من الكيف المعالج و1.5طن من المواد الغذائية بين تمنراست عين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، امس السبت 25 فيفري 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بغليزان الناحية العسكرية الثانية كما دمرت ستة 8 ألغام تقليدية بسكيكدة



أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال علي تونسي بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل



من 21 إلى 24 مارس: غرداية تحتضن الطبعة الـ49 للعيد الوطني للزربية تتأهب ولاية غرداية لتنظيم الطبعة التاسعة والأربعين للعيد الوطني للزربية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 مارس القادم حسبما كشفت عنه مصالح الولاية. وقد تحولت



سوناطراك.. آفاق 2030 تواصل الجزائر التي تحتفل بالذكرى 46 لتأميم المحروقات الاستثمار في الطاقات الأحفورية بالموازاة مع إطلاقها لبرنامج واسع لتطوير الطاقات المتجددة لتنويع العرض الوطني و لإنجاح