بشار: حجز10,6 كيلوغرام من الكيف المعالج و1.5طن من المواد الغذائية بين تمنراست عين قزام
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، امس السبت 25 فيفري 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بغليزان الناحية العسكرية الثانية كما دمرت ستة 8 ألغام تقليدية بسكيكدة الناحية العسكرية الخامسة . وفي ذات لاطار محاربة حجز عناصر الدرك الوطني بالعبادلة، ولاية الناحية العسكرية الثالثة ، مع كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ 10,6 كيلوغرام، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة ومركبة رباعية الدفع 1,5 طنا من المواد الغذائية و1400 لترا من زيت المائدة، بكل من تمنراست عين قزام الناحية العسكريةالسادسة.من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وورقلة وجانت وعين قزام وتمنراست.
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