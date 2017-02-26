أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال علي تونسي





بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل المدير العام السابق لذات المديرية علي تونسي الذي اغتيل في 25 فبراير 2010، و قد استهلت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي عمر بن خرشي بالمناداة على أسماء المتهم و الشهود والمحامين في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و عدد كبير من مواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة. وحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر والذي يضم لائحة الاتهام فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي و حيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة. و كان علي تونسي قد اغتيل في 25 فبراير 2010 على يد اولطاش شعيب الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة حسبما أعلنته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بعد وقت قصير من وقوع الجريمة. كما أشارت الوزارة إلى أن مقتل علي تونسي "وقع خلال جلسة عمل قام خلالها احد إطارات الشرطة يبدو انه قد تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وارداه قتيلا". وسبق لاولطاش شعيب أن حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية على علاقة بمقتل علي تونسي.

وقبلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة اليوم السماع لسبعة شهود من أصل 12 شاهدا طالب الدفاع بحضورهم في القضية، وتضم قائمة الشهود التي قدمتها هيئة الدفاع خبراء و عاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني.

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