الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
26/02/2017 11:12:00

أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال علي تونسي


 بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل المدير العام السابق لذات المديرية علي تونسي الذي اغتيل في 25 فبراير 2010،  و قد استهلت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي عمر بن خرشي بالمناداة على أسماء المتهم و الشهود والمحامين في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و عدد كبير من مواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة. وحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية  2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر والذي يضم لائحة الاتهام  فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية  "القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة القتل العمدي و حيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة.  و كان علي تونسي قد اغتيل في 25 فبراير 2010 على يد اولطاش شعيب الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة حسبما أعلنته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بعد وقت قصير من وقوع الجريمة. كما أشارت الوزارة إلى أن مقتل علي تونسي "وقع خلال جلسة عمل قام خلالها احد إطارات الشرطة يبدو انه قد تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وارداه قتيلا". وسبق لاولطاش شعيب أن حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية على علاقة بمقتل علي تونسي.

وقبلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة اليوم  السماع لسبعة شهود من أصل 12 شاهدا طالب الدفاع بحضورهم في القضية،  وتضم قائمة الشهود التي قدمتها هيئة الدفاع خبراء و عاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني. 

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال علي تونسي

 بدأت اليوم الأحد على مستوى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب المتهم بجناية قتل
image

من 21 إلى 24 مارس: غرداية تحتضن الطبعة الـ49 للعيد الوطني للزربية

تتأهب ولاية غرداية لتنظيم الطبعة التاسعة والأربعين للعيد الوطني للزربية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 مارس القادم حسبما كشفت عنه مصالح الولاية. وقد تحولت
image

سوناطراك.. آفاق 2030

تواصل الجزائر التي تحتفل بالذكرى 46 لتأميم المحروقات الاستثمار في الطاقات الأحفورية بالموازاة مع إطلاقها لبرنامج واسع لتطوير الطاقات المتجددة لتنويع العرض الوطني و لإنجاح
image

بعد تهجير أهلها والإمعان في قتل ثوارها: الأسد يشترط تجنيد شبان وداي بردى في الفيلق الخامس مقابل عودة النازحين

اعترافاً من النظام بضعف قوته العسكرية وإمعاناً منه بقتل الشباب الثائر، سواء كان ينضوي ضمن الفصائل التي تقاتل النظام، أو ضمن القوات التي تقاتل معه،
image

عبد المالك بوضياف لطلبة الصيدلة: "تم الرد على مطالبكم بوضوح"

أفاد بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات,أمس السبت , بأن المسؤول الأول للقطاع، عبد المالك بوضياف, استقبل الخميس الفارط ممثلين عن طلبة الصيدلة,
image

"حناشة محمد" لـ"الاتحاد": "أملنا خدمة الطاقات الشبانية وتمثيل الجزائر باعتبار مؤسستنا همزة وصل مع أشقائنا التونسيين"

وقفت "الاتحاد "مع مدير بيت الشباب "الطالب العربي "بولاية الوادي وأجرت معه حوارا حول نشاط هذه المؤسسة الشبانية ودورها في تقديم الخدمات الشبانية ،خاصة هذه
image

التكتل النقابي ينظم مسيرة ضد قانون العمل

انتهت مساء أمس مسير ة حاشدة نظمها التكتل النقابي بمدينة تيزي وزو ضد قانون العمل والقانون الجديد الذي يلغي التقاعد النسبي ودون شرط السن . وقد
image

بوشوارب يعرض مشروع قانون "القياســــة" بالسينا

يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية،اليوم، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وقال بيان
image

سلطة ضبط السمعي البصري لـ"وسائل الإعلام العمومية والخاصة": "عليكم الالتزام والتحلي بأخلاقيات المهنة خلال تغطية التشريعيات"

·          لقاء بين سلطة ضبط السمعي البصري وهيئة مراقبة الانتخابات اليوم     دعت سلطة ضبط السمعي البصري مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية
image

،تبــــــــون: "الإفراج عن قائمة المواد المرخص باستيرادها ..قريبــــــــا"

أرجع عدم استكمال "عــدل1" إلى الاضطرابات الجوية  أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، عن الافراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع المقبل، موضحا
قيم هذا المقال
0