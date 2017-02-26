بوشوارب يعرض مشروع قانون "القياســــة" بالسينا
يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية،اليوم، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وقال بيان لمجلس الأمة إن وزير الصناعة سيرد خلال الجلسة التي ستنطلق في حدود الساعة التاسعة والنصف، على مختلف تدخلات أعضاء المجلس.
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