

عبد المالك بوضياف لطلبة الصيدلة: "تم الرد على مطالبكم بوضوح" أفاد بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات,أمس السبت , بأن المسؤول الأول للقطاع، عبد المالك بوضياف, استقبل الخميس الفارط ممثلين عن طلبة الصيدلة,



التكتل النقابي ينظم مسيرة ضد قانون العمل انتهت مساء أمس مسير ة حاشدة نظمها التكتل النقابي بمدينة تيزي وزو ضد قانون العمل والقانون الجديد الذي يلغي التقاعد النسبي ودون شرط السن . وقد



بوشوارب يعرض مشروع قانون "القياســــة" بالسينا يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية،اليوم، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وقال بيان



سلطة ضبط السمعي البصري لـ"وسائل الإعلام العمومية والخاصة": "عليكم الالتزام والتحلي بأخلاقيات المهنة خلال تغطية التشريعيات" · لقاء بين سلطة ضبط السمعي البصري وهيئة مراقبة الانتخابات اليوم دعت سلطة ضبط السمعي البصري مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية



،تبــــــــون: "الإفراج عن قائمة المواد المرخص باستيرادها ..قريبــــــــا" أرجع عدم استكمال "عــدل1" إلى الاضطرابات الجوية أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، عن الافراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع المقبل، موضحا



الرئيس يهنــــــــئ أمير الكويت بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أشاد من خلالها بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة



القضاء على إرهابي و استرجاع بندقية نصف آلية بجيجل . قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة على إرهابي، صباح اليوم، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية. هذه



احتفاء باليوم العربي للغة الضاد: جامعة البليدة 2 تنظم يوما دراسيا.. الثلاثاء المقبل تنظم جامعة البليدة 2 لونيسي على بالعفرون بالتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية يوما دراسيا احتفاء باليوم العربي للغة الضاد. وسينشط هذا اليوم المزمع إقامته يوم 28