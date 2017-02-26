،تبــــــــون: "الإفراج عن قائمة المواد المرخص باستيرادها ..قريبــــــــا"





أرجع عدم استكمال "عــدل1" إلى الاضطرابات الجوية

أعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، عن الافراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع المقبل، موضحا أن عدم استكمال برنامج البيع بالإيجار "عدل1" خلال الشهر الجاري يعود للاضطرابات الجوية التي شهدها الوطن خلال الأشهر الماضية. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الجامع الأعظم بالعاصمة، أن الحكومة ستشرع في منح رخص استيراد الموز والتفاح خلال الأيام المقبلة، موضحا أن إجراء الرخص يرمي لضبط ال سوق وليس توقيف الاستيراد نهائيا، معلنا عن الافراج عن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد الأسبوع المقبل. وعلى صعيد آخر برر تبون عدم استكمال برنامج البيع بالإيجار "عدل1" خلال الشهر الجاري مثلما وعد سابقا إلى الاضطرابات الجوية التي شهدها الوطن خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى لتوقف العديد من المشاريع و أشغال الانجاز، وقال إن مدة التأخر حوالي شهر أو شهر ونصف، موضحا أن استكمال برنامج "عدل1" سيكون نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل 2017، مشيرا إلى أن مصالحه تمكنت من الانتهاء من "عدل1" بالعديد من الولايات منها وهران و خنشلة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع سكنات "عدل2" على المكتتبين في بعض الولايات، خاصة تلك التي سجلت فائضا في السكنات المخصصة لبرنامج "عدل1". وأكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية، وأضاف بهذا الخصوص:" ..جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الانجاز"، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الاشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل.

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