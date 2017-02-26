الرئيس يهنــــــــئ أمير الكويت
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أشاد من خلالها بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وجاء في البرقية "يسعدني و بلدكم الشقيق يحتفل بعيده الوطني المجيد السادس والخمسين, أن أتقدم إلى سموكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والعافية ويشملكم بكريم عنايته, ويحقق للشعب الكويتي الشقيق ما يصبو إليه من تقدم ورفعة ورفاه في ظل قيادتكم الحكيمة". و تابع رئيس الجمهورية مخاطبا أمير الكويت "و أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأشيد بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين ولأجدد لكم حرصنا الدائم وعزمنا الراسخ على العمل معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى مراتب أرفع, بما يخدم المصالح العليا لبلدينا وشعبينا الشقيقين و يلبي تطلعاتهما للرقي والازدهار والرفاه".
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