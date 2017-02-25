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25/02/2017 14:34:00

القضاء على إرهابي و استرجاع بندقية نصف آلية بجيجل .


 قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة على إرهابي، صباح اليوم، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية. هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

 

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