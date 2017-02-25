

القضاء على إرهابي و استرجاع بندقية نصف آلية بجيجل . قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة على إرهابي، صباح اليوم، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية. هذه



احتفاء باليوم العربي للغة الضاد: جامعة البليدة 2 تنظم يوما دراسيا.. الثلاثاء المقبل تنظم جامعة البليدة 2 لونيسي على بالعفرون بالتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية يوما دراسيا احتفاء باليوم العربي للغة الضاد. وسينشط هذا اليوم المزمع إقامته يوم 28



لاضطرابات الجوية الاخيرة اثرت على وتيرة الاشغال قال وزير السكن و العمران و المدينة، وزير التجارة بالنیابة، عبد المجید تبون صباح اليوم ، سبب عدم استكمال برنامج البیع بالإيجار "عدل1" خلال الشھر



ملتقى دولي حول "التّرقية العقارية وسياسة السكن: رهانات وتحديات" تنظم جامعة البليدة 2 لونيسي على بالعفرون تحت إشراف مخبر القانون والعقار يومي 1 و2 مارس المقبل ملتقى دولي حول "التّرقية العقارية وسياسة السكن: رهانات



قسنطينة. إقبال ملفت على الصالون الوطني الأول للإبداعات الثقافية تستقطب المنتجات الحرفية الممثلة للجزائر وتنوعها الثقافي المعروضة في الصالون الأول للإبداعات الثقافية والشعبية والحرفية الذي افتتح الأسبوع الماضي بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة



وزيرة العلاقات الخارجية الأرجنتينية في زيارة إلى الجزائر السبت المقبل تقوم وزيرة العلاقات الخارجية و الديانة الأرجنتينية سوزانا مالكورا السبت المقبل بزيارة إلى الجزائرعلى رأس وفد هام تدوم يومين حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون



خلال 5 سنوات: أزيد من 24 مليار دينار استثمارات جزائرية-ألمانية تم تجسيد 12 مشروعا صناعيا بالجزائر بالشراكة مع الألمان وبقيمة إجمالية تزيد عن 24 مليار دينار (ما يعادل حوالي 220 مليون دولار) خلال الخمس سنوات



تحقيق في إسرائيل يفضح أكاذيب وزير شرطتها تدعو أوساط سياسية وإعلامية متزايدة في إسرائيل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير أمنها الداخلي غلعاد أردان للاستقالة بعدما كشفت تسريبات من تحقيق وزارة القضاء حقيقة



طلعي في زيارة إلى بلجيكا الاثنين المقبل يقوم وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي الاثنين المقبل بزيارة إلى بلجيكا لبحث التعاون والشراكة بين البلدين وكذا التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال