لاضطرابات الجوية الاخيرة اثرت على وتيرة الاشغال





قال وزير السكن و العمران و المدينة، وزير التجارة بالنیابة، عبد المجید تبون صباح اليوم ، سبب عدم استكمال برنامج البیع بالإيجار "عدل1" خلال الشھر الجاري فیفري وفق ما اتفق عليه يعود في الاساس الاضطرابات الجوية التي ميزت الوطن الايام السابقة والحالية الوطن ما أدى الى خلل على مستوى الاشغال ووتيرة الانجاز بصفة عامة. وتكهن المسؤول الاول عن القطاع أن مدة التأخر المسجلة بسبب الاضطرابات الجوية تجاوزت 45 يوما بالتقريب ، ومن جهة أكد بھذا الخصوص بأن استكمال برنامج "عدل1" سیكون نھاية شھر مارس أو بداية شھر أفريل 2017. كما أشار الوزير إلى أن مصالحه تمكنت من الانتھاء من "عدل1" بالعديد من الولايات منھا وھران و خنشلة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع سكنات "عدل2" على المكتتبین في بعض الولايات، خاصة تلك التي سجلت فائضا في السكنات المخصصة لبرنامج "عدل1

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