



تنظم جامعة البليدة 2 لونيسي على بالعفرون تحت إشراف مخبر القانون والعقار يومي 1 و2 مارس المقبل ملتقى دولي حول "التّرقية العقارية وسياسة السكن: رهانات وتحديات". ويشهد الملتقى مشاركة نخبة من الأساتذة، الخبراء والمختصين من مختلف جامعات الوطن والعديد من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المشرفة على قطاع السكن والترقية العقارية بالجزائر، إلى جانب عدد من الباحثين من سبعة دول عربية. الملتقى وحسب ما كشف عليه القائمين سيناقش من خلاله المتدخلون أهم الإشكاليات المطروحة في مجال الترقية العقارية والسكن في الجزائر، مع عرض تجارب الدول من خلال الأوراق البحثية المبرمجة للباحثين، المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المرقي العقاري وعلاقته بالمهن الأخرى كالمقاول والمهندس الخبير العقاري، ودورهم في تجسيد نشاطات الترقية العقارية من التهيئة، الترميم، التأجير، البيع، والعقود المتعلقة بهذا المجال كعقد البيع بناء على التصاميم وعقد حفظ الحق، كما سيتم تشريح وضعية الترقية العقارية من حيث العراقيل الخاصة بإجراءات الاستفادة من الأوعية العقارية التابعة للأملاك الوطنية العمومية والخاصة. وسيعالج هذا الملتقى من خلال ورشاته، مواضيع تتعلق بصيغ السكن الموجودة بالجزائر على اعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك صيغا مختلفة للسكن يراعى فيها المستوى المعيشي للمواطن، كالسكن الاجتماعي، السكن الإيجاري العمومي، السكن الترقوي العمومي، السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، إلى جانب ذلك سيتم تسليط الضوء على تحديد المسؤولية عن التجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المرقين العقاريين عند إنجازهم المشاريع، وعدم احترامهم لأخلاقيات المهنة وقواعد التهيئة التعمير، التي في كثير من الحالات ينتج عنها مخاطر تمس بحياة المواطن، على اعتبار أن الترقية العقارية والسكن ترتبطان بأهم حق من حقوق الإنسان المكرسة دستوريا وهو حق المواطن في سكن لائق.

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