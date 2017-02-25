وزيرة العلاقات الخارجية الأرجنتينية في زيارة إلى الجزائر السبت المقبل
تقوم وزيرة العلاقات الخارجية و الديانة الأرجنتينية سوزانا مالكورا السبت المقبل بزيارة إلى الجزائرعلى رأس وفد هام تدوم يومين حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و تأتي زيارة الوزيرة الأرجنتينة بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و هي تندرج في إطار "تعزيز علاقات الصداقة و التضامن و التعاون بين البلدين بما يعكس الإرادة المشتركة لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية". و سيستعرض الطرفان حسب ذات البيان حالة العلاقات الثنائية إضافة إلى دراسة سبل و إمكانيات توسيع التعاون الجزائري الأرجنتيني إلى مجالات عدة توفر فرصا حقيقية للتعاون و الشراكة. و سيسمح اللقاء يضيف البيان للطرفين بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك مشيرا إلى ان سوزانا مالكورا سيكون لها لقاءات مع عدة مسؤولين سامين بالدولة.
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