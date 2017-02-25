طلعي في زيارة إلى بلجيكا الاثنين المقبل





يقوم وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي الاثنين المقبل بزيارة إلى بلجيكا لبحث التعاون والشراكة بين البلدين وكذا التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال النقل البحري والسكك الحديدية، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة. وستسمح هذه الزيارة التي تاتي بدعوة من وزير النقل البلجيكي فرانسوا بلوت بتوقيع اتفاقيتي إطار الأولى بين مجمع الخدمات المينائية الجزائري و مركز تكوين الإطارات ببلجيكا وهذا للتكوين في المجالين المينائي و البحري والثانية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و شركة السكك الحديدية البلجيكية وفق المصدر ذاته. وسيطلع الوزير -الذي سيكون مرفوقا بوفد هام- على عدد من المؤسسات البلجيكية حيث سيزور مركز تنظيم النقل بالسكك الحديدية ببروكسل و كذا المحطة المركزية للنقل بالسكك الحديدية فائقة السرعة بمنطقة انفير. كما سيزور الوفد الجزائري مركز المراقبة للنقل البحري بميناء انفير وهذا للاستفادة من التجربة البلجيكية في مجال النقل حسب الوزارة.

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