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25/02/2017 09:50:00

مسيرة سلمية للمقاومين في 5 مارس بالعاصمة


قرر أعضاء المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين تنظيم مسيرة وطنية سلمية للدفاع عن كرامة المقاومين يوم الأحد 5 مارس القادم بالجزائر العاصمة للمطالبة بالاعتراف بتضحياتهم و تفعيل مضمون المرسوم الرئاسي رقم 74. و في هذا الخصوص كشف مراد عطى الله ، صباح يوم الجمعة، خلال اجتماع لأعضاء مكتب المنظمة بتيزي وزو بمقر المكتب البلدي لحزب الأرسيدي بتيزي وزو. ندد مراد عطى الله خلال تدخله أمام عناصر الباتريوت و الدفاع الذاتي لولاية تزي وزو بالوضع العام لفئة ضحت بالنفس و النفيس من أجل أن تبقى مؤسسات الدولة الجزائرية واقفة حيث ان عدد هائل من هذاتين الفئتين يعيشون في فقر مدقع فمن بينهم من لا يستطيع حتى توفير كيس من الحليب لأبنائه. وحسب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين حان الوقت للسلطات العليا بالبلاد للفصل في موضوع المقاومين و تجسيد في أرض الواقع قرار رئيس الجمهورية لرد الاعتبار للمقاويمن و صون كرامتهم من خلال منحهم حقوقهم الاجتماعية نظير تضحياتهم طيلة العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر بعد توقف المسار الانتخابي بداية تسعينات القرن الماضي. كما ندد المصدر نفسه التفرقة بين المقاومين الباتريوت من جهة وعناصر الدفاع الذاتي منى جهة أخرى بالرغم من كونهم وقفوا مع بعض ضد الجماعات الإرهابية وليس للدفاع عن أنفسهم وديارهم معيبا على السلطات عدم إقحام نفسها في الأمر لإنصاف من صانوا و دافعوا من أجل تفادي سقوط مؤسسات الدولة .دعا عطى الله مراد الحاضرين الحضور بقوة يوم الأحد 5 مارس المقبل للمشاركة في المسيرة السلمية لرد الاعتبار لكرامة المقاومين حيث صرح "منظمتنا منظمة اجتماعية لا علاقة بنا بالسياسة نطالب الاعتراف بتضحياتنا وتطبيق مضمون المرسوم الرئاسي رقم 74 و يوم 5 مارس سنسمع صوتنا " كما دعا رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين السلطات الرد بالإيجاب على مطالب المنظمة إن أرادوا تجميد الحركة الاحتجاجية من خلال توجيه دعوة لممثلي التنظيم للجلوس حول طاولة لمناقشة لائحة المطالب. كما أشار المصدر ذاته أنه سيعقد نهار اليوم السبت اجتماع مع ممثلي المنظمة على مستوى 37 ولاية بالجزائر العاصمة للتحضير لهذه الحركة الاحتجاجية.

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مسيرة سلمية للمقاومين في 5 مارس بالعاصمة

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