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25/02/2017 09:46:00

الإقامة الجامعية رقم 04 بجامعة الشلف تقدم نوافذ تاريخية عن من صنعوا التاريخ


نظمت  مصلحة النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية للخدمات الجامعية بجامعة حسيبة بن بوعلي  بالشلف ،برنامجا ثريا يجسد مبادئ السيادة الوطنية ويمجد الثورة ومن صنعوها من مجاهدين وشهداء وكل أبناء هذا الوطن ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للشهيد ،حيث تم تنظيم هذا بالمناسبة حفلا  متنوعا  من طرف إدارة  الإقامة الجامعية رقم 04 بأولاد فارس بالتنسيق مع مصلحة النشاطات ومديرية الخدمات. حيث تمحور نشاط الحفل في ثلاث محاور أساسية ،المحور الأول معرض متنوع يبرز النوافذ التاريخية من خلال صور الشهداء وبعض المجاهدين ،كما تم إبراز المسيرات الخالدة لصناع الثورة التحريرية من خلال عرض أشرطة فيديو وأفلام لكل من العربي بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد. المحور الثاني تمثل في تقديم انشطة تاريخية مهمة في المسيرة النضالية للشعب الجزائري منها مسرحية بعناون "عودة شهيد "وأخرى بعنوان "المدير وابن الشهيد "بالإضافة إلى عرض سكاتشات وكلها من تقديم وعرض "فرقة البهجة." كما تم عرض نشاطات أخرى تمثلت في قصائد شعرية وخواطر وأبرز ما قدم في الطبق الثقافي تقديم كتاب للكاتبة المبتدئة فاطمة قرزو وهو كتاب لها مطبوع من 112 صفحة وعنوانه "خواطر قلبي "الطبعة الأولى جانفي 2017 ،بالإضافة الى نشاط اخر وهو عبارة عن خواطر للطالبة "عثمان إكرام "،أين ألقت خاطرة عن الشهيد، كما تخلل هذا الحفل الطلابي إكراما للطالب مسابقات فكرية  وأخرى منوعات للنفس الفرقة البهجة. اما الحور الثالث من البرنامج تمثل في تكريمات للمشاركين والمبدعين والمتوجين في مختلف المنافسات الجامعية ،وكانت الفرصة مواتية لتكريم فريق كرة القدم الجامعي للخدمات الجامعية واللواتي تأهلن الى الدور النهائي من منافسات الجامعية الخاصة بدورة جامعة العفرون بولاية البليدة ،وحسب قائدة الفريق بوزانة حنان وصلن الى هذا الدور بعد ان حققن نتائج جد إيجابية وفوزهن على فريق المدية ب 5/ 0،وفزن أيضا على فريق معسكر بنتيجة 4/2 ،كما تأهلن  الى الدور النهائي على حساب فريق غليزان بفضل ضربات الترجيح بعد ان انتهت المواجهة بينهن بالتعادل الأبيض . أما عن هذه المبادرة والحفل التكريمي ،أشار مدير الإقامة الجامعية رقم 04  الأستاذ" العربي محمد  دواجي "بأنها جاءت وفق البرنامج السنوي المسطر وأحياء المناسبات الوطنية والدينية  وأيضا  الى رغبة الإدارة وعلى رأسهم مدير الخدمات الجامعية و الطاقم الإداري لمصلحة النشاطات ، كما أشار بأنه يأمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات والتي تزرع في نفوس الطلبات حب الوطن والغيرة على وطنهن ،وكانت له فرصة أن يتقدم بشكره الى كل المشاركين والضيوف ومبديا إعجابه بالمقيمات اللواتي تجاوبن مع كل الإبداعات التي قدمت .

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