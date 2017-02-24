سقوط طائرة "F16" أردنية بنجران ونجاة قائدها
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن سقوط مقاتلة أردنية من طراز "إف 16" بمنطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية إثر تعرضها لخلل فني، حسب وكالة الانباء السعودية.وسقطت الطائرة المشاركة في مهمة للتحالف في اليمن ظهر يوم الجمعة 24 فبراير/شباط وتمكن قائد المقاتلة من القفز بالمظلة داخل الأراضي السعودية ولم يصب بأذى.المصدر: وكالات
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