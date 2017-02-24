عناصر الجيش الوطني تحجز 86 كغ من الكيف المعالج و24499 وحدة من التبغ
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 فيفري 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بأدر الناحية العسكرية الثالثة دمرت مخبأين للإرهابيين ببومرداس الناحية العسكرية الاولى .وفي ذات السياق اي محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت عناصر حرس الحدود لباب العسة بولاية تلمسان، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(86) كيلوغرام وكما حجز عناصر الدرك الوطني (2499) وحدة من التبغ بتيارت الناحية العسكرية الثانية فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام الناحية العسكرية السادسة أربعة (04) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولد كهربائي ومطرقة ضغط. من جهة أخرى، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ووحدات حراس الحدود بكل من تندوف وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (9544) لتر، في حين تم توقيف (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وسيدي بلعباس وغيليزان الناحية العسكرية الثانية
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