

سقوط طائرة "F16" أردنية بنجران ونجاة قائدها أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عن سقوط مقاتلة أردنية من طراز "إف 16" بمنطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية إثر تعرضها لخلل



تنسيقيات التضامن مع الشعب الصحراوي تجدد دعمها الثابت مع القضية الصحراوية جددت أمس الخميس تنسيقيات التضامن الاسبانية مع الشعب الصحراوي تأكيدها الثابت والمستمر مع القضية الصحراوية ،جاء ذلك على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال41 للإعلان الجمهورية



عناصر الجيش الوطني تحجز 86 كغ من الكيف المعالج و24499 وحدة من التبغ أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 فيفري 2017، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بأدر الناحية العسكرية الثالثة دمرت مخبأين للإرهابيين ببومرداس الناحية العسكرية الاولى .وفي



الرئيس بوتفليقة يدعو إلى "الإسراع" في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليومالجمعة، إلى "الاستمرار والإسراع" في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات في مختلفالمجالات الاقتصادية والإدارية.و في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة



رئيس الوفد السوري بجنيف : استلمنا ورقة من دي ميستور والتي تركز على القرار 2254 ولا تشمل نقاطا جديدة أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أنه استلم "ورقة" من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في نهاية محادثات بينهما الجمعة 24 فيفري



السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 فيفري بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة، بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وتفقد السيسي الطابور العسكري الصباحي لطلبة



منير حداد القاضي العراقي الذي أشرف على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين، قال منير حداد القاضي العراقي الذي أشرف على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين، إن الأخير امتلك كاريزما كان يستطيع من خلالها العودة للحكم في العراق.



تعزيز التعاون بين الشرطة الجزائرية و السويسرية شكل محور التعاون في مجال الشرطة في ميادين التكوين و التدريب محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء بين المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل



لبرلمان الأوروبي : دعوة إلى استثناء الأراضي المحتلة من عمليات التدقيق في مجال الصحة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي‎ دعا نواب أوروبيون إلى ضرورة استثناء الأراضي الصحراوية المحتلة من عمليات التدقيق في مجالي الصحة والأغذية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المغرب وذلك وفقا