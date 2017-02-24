الرئيس بوتفليقة يدعو إلى "الإسراع" في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات





دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليومالجمعة، إلى "الاستمرار والإسراع" في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات في مختلفالمجالات الاقتصادية والإدارية.و في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمالالجزائريين و تأميم المحروقات قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمدعلي بوغازي، قال الرئيس بوتفليقة "نعم، على الدولة الاستمرار والإسراع في تنفيذبرامجنا الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية".وشدد أيضا على أنه على الدولة "إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها علىضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة، ومن جهة أخرىضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوىمعيشتهم".وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "ستظل بلد العزة والكرامة لجميع أبنائها،بلدا يضمن الحق في العيش الشريف لجميع مواطنيه ومواطناته، بلدا حريصا على حقوقعاملاته وعماله، وكذا متقاعديه، بلدا حريصا على ضمان مستقبل أجياله الصاعدة"

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