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24/02/2017 13:09:00

السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة


قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 فيفري بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة، بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وتفقد السيسي الطابور العسكري الصباحي لطلبة الكلية، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة، والكفاءة التي يتمتعون بها. وعقب انتهاء الطابور العسكري، شارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، ثم شهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة في حمام السباحة، ليختم زيارته بتناول طعام الإفطار مع الطلبة.

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السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة

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