

السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 فيفري بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة، بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وتفقد السيسي الطابور العسكري الصباحي لطلبة



منير حداد القاضي العراقي الذي أشرف على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين، قال منير حداد القاضي العراقي الذي أشرف على تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين، إن الأخير امتلك كاريزما كان يستطيع من خلالها العودة للحكم في العراق.



تعزيز التعاون بين الشرطة الجزائرية و السويسرية شكل محور التعاون في مجال الشرطة في ميادين التكوين و التدريب محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء بين المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل



لبرلمان الأوروبي : دعوة إلى استثناء الأراضي المحتلة من عمليات التدقيق في مجال الصحة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي‎ دعا نواب أوروبيون إلى ضرورة استثناء الأراضي الصحراوية المحتلة من عمليات التدقيق في مجالي الصحة والأغذية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المغرب وذلك وفقا



سيارات: اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و شركة "صوفاك" لتمويل مشروع "فولكسفاغن" وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "صوفاك" اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة



اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و شركة "صوفاك" لتمويل مشروع "فولكسفاغن" وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "صوفاك" اليوم ، بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة



تنسيق جزائري- إيطالي دائم في العديد من المسائل المشتركة أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر العاصمة بأن الجزائر و إيطاليا "تنسقان جهودهما بصفة دائمة"



مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي استشهد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا. وقالت مصادر



25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من 25 -31 جويلية 2017 في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام