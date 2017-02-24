السيسي يجوب شوارع القاهرة على دراجة
قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة 24 فيفري بزيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة، بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وتفقد السيسي الطابور العسكري الصباحي لطلبة الكلية، وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة، والكفاءة التي يتمتعون بها. وعقب انتهاء الطابور العسكري، شارك السيسي طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، ثم شهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة في حمام السباحة، ليختم زيارته بتناول طعام الإفطار مع الطلبة.
عدد القراءات 32 مرة | قراءات اليوم 32 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك