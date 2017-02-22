شكل محور التعاون في مجال الشرطة في ميادين التكوين و التدريب محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء بين المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل و سفيرة كونفدرالية سويسرا بالجزائر موريال بيرسيت كوهين، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة. و خلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى "سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في ميادين مختلفة، كالتكوين و التدريب و المشاركة في اللقاءات و الندوات العلمية" فضلا عن "دعم تبادل التجارب و الخبرات و تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كافة أشكال الجريمة"،
تعزيز التعاون بين الشرطة الجزائرية و السويسرية
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