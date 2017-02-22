سيارات: اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و شركة "صوفاك" لتمويل مشروع "فولكسفاغن"
وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "صوفاك" اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة السيارات لعلامة "فولكسفاغن" بالجزائر.وأمضى على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والرئيس المدير العام لشركة "صوفاك" مراد عولمي. وصرح السيد بودياب للصحافة على هامش مراسم التوقيع أن الاتفاقية تخص "تمويل سيكون على عدة مراحل حيث سيتم تخصيص الشطر الاول لانشاء الهياكل و اقتناء التجهيزات".تبلغ قيمة المرحلة الاولى من المشروع 5ر6 مليار دج منها 5 مليار دج سيضمنها القرض الشعبي الجزائري بينما الباقي سيتم تغطيته بفضل الموارد الذاتية لشركة "صوفاك"، حسب ما اوضحه السيد بودياب.
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