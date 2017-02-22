

تعزيز التعاون بين الشرطة الجزائرية و السويسرية شكل محور التعاون في مجال الشرطة في ميادين التكوين و التدريب محور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء بين المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل



لبرلمان الأوروبي : دعوة إلى استثناء الأراضي المحتلة من عمليات التدقيق في مجال الصحة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي‎ دعا نواب أوروبيون إلى ضرورة استثناء الأراضي الصحراوية المحتلة من عمليات التدقيق في مجالي الصحة والأغذية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المغرب وذلك وفقا



سيارات: اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و شركة "صوفاك" لتمويل مشروع "فولكسفاغن" وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "صوفاك" اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة



اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و شركة "صوفاك" لتمويل مشروع "فولكسفاغن" وقع القرض الشعبي الجزائري و مجمع "صوفاك" اليوم ، بالجزائر العاصمة اتفاقية شراكة تخص تكفل البنك العمومي بتمويل جزء من المشروع الاستثماري لتركيب و صناعة



تنسيق جزائري- إيطالي دائم في العديد من المسائل المشتركة أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر العاصمة بأن الجزائر و إيطاليا "تنسقان جهودهما بصفة دائمة"



مقتل نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي استشهد نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي المخلوع صالح في أطراف مدينة المخا. وقالت مصادر



25 من 25 إلى 31 جويلية القادم: فتح باب الترشح لمهرجان وهران الدولي العاشر للفيلم العربي أعلنت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة من 25 -31 جويلية 2017 في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام



الرئاسة المصرية تعترف بـ«لقاء العقبة» وقيادي معارض: فضيحة سياسية أقرت مصر، ما تداوله أحد التقارير الصحافية بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس



طــلعي : تسيير شركة الخــطـوط الجـويـة الجــزائـريـة يجــب أن يـكــون "شفـافـا" قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بالجزائر العاصمة إن تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي واجهت عدة مشاكل تنظيمية يجب أن يكون "شفافا" مؤكدا