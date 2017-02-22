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22/02/2017 11:35:00

بوشوارب يدعو ألمانيا إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر


دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بالجزائر -خلال الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية- إلى المزيد من الاستثمارات الألمانية المنتجة في الجزائر مؤكدا بأن ألمانيا تعتبر شريكا اقتصاديا "هاما" لتطوير الصناعة في الجزائر. و قال بوشوارب خلال أشغال اللجنة إن "الجزائر ترى في ألمانيا شريكا اقتصاديا هاما و لذلك ندعوه إلى المزيد من الاستثمارات و التواجد في السوق الجزائرية". و بعد أن عبر عن ارتياحه لتطور مستوى التعاون بين البلدين منذ تأسيس اللجنة المختلطة في2011 أكد بوشوارب بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء و الملاحظات التي تقدم بها الجانب الألماني خلال أشغال اللجنة من اجل ترقية التعاون بين الجزائر و ألمانيا في كل المجالات. كما أشار الوزير إلى "الجدية التي ميزت الاجتماعات المغلقة بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تفتح للعلاقات الاقتصادية الثنائية آفاقا واسعة".  و قال في هذا الخصوص " إن الجدية و الصراحة اللتان ميزتا الأعمال دليل بأن العلاقات الثنائية بين البلدين على السكة الصحيحة و تتعمق أكثر فأكثر من دورة إلى أخرى لتشمل أوجه جديدة من التعاون". و من جانبه وصف نائب وزير الاقتصاد و الطاقة الألماني- يووف كارل باكماير- الجزائر بالبلد "الصديق" الذي تجمعه مع ألمانيا شراكة مثمرة معتبرا بأن أشغال اللجنة ستفضي إلى مشاريع استراتيجية مفيدة للطرفين من شانها تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل. كما عبر المسؤول الألماني عن رغبة بلاده في المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري عن طريق خلق عدة صناعات جديدة و توفير مناصب الشغل و تكوين الشباب الجزائري.  و من أهم القطاعات التي تهم الجانب الألماني الشراكة في قطاعات الطاقة و مشاريع التطوير الصناعي و كذا مشاريع الهياكل القاعدية حسب باكماير الذي أكد بأن العديد من المؤسسات الألمانية ترغب في ولوج السوق الجزائرية لاسيما "بعد تحسن مناخ الاستثمار بطريقة جيدة في الفترة الأخيرة". و أضاف بأن "هدف الشراكة التي نطمح إليها هو تلبية حاجيات البلدين في مختلف المجالات من خلال تحقيق مشاريع مشتركة سويا". و على هامش الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الألمانية هنكل و شركة أسميدال لإنتاج مبيدات الحشرات. كما وقع بوشوارب و باكماير على محضر اجتماع اللجنة المشتركة السادسة.

 التحضير لدفتر شروط جديد يخص صناعة قطع غيار السيارات

  كشف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بالجزائر عن التحضير لدفتر شروط جديد يحدد شروط و كيفيات الاستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات بالجزائر. و صرح بوشوارب في ندوة صحفية مشتركة مع نائب وزير الاقتصاد و الطاقة الألماني يووف كارل باكماير- على هامش الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية- أن "هناك دفتر شروط جديد يتم التحضير له حاليا و سيحدد بوضوح و يوجه الاستثمارات المقبلة في صناعة قطع غيار السيارات". و يعد وضع هذا الدفتر "المحطة الثانية بعد دفتر الشروط المحدد لشروط الاستثمار في تركيب السيارات في الجزائر" يضيف الوزير.  و أشار بوشوارب في هذا الخصوص إلى أن صناعة قطع الغيار في الجزائر تستقطب حاليا العديد من المستثمرين على غرار مشروع الشراكة بين وكيل السيارات "سوفاك" و الشركة الألمانية "فولسفاغن" التي ستنطلق ابتداء من يونيو المقبل في إنتاج السيارات في الجزائر. و كشف في هذا الصدد أن الشريكين يطمحان إلى توسيع نشاطهما إلى صناعة قطع الغيار للسيارات التي سيتم تركيبها في مصنع غليزان الذي سينتج -بالذكر- أربعة أنواع من السيارات تحمل علامة المصنع الألماني بتكلفة تقدر ب 170 مليون  دولار.

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