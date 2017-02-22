سلال يستقبل نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد والطاقة





استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني لدى الوزير الفيدرالي المكلف بالاقتصاد و الطاقة أوي كارل بيكماير الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الألمانية السادسة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وسمح اللقاء الذي تم بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب "بالتطرق إلى العلاقات الثنائية لاسيما المسائل المتعلقة بالشراكة بين البلدين خاصة في مجال الاقتصاد و الطاقة"، حسبما أوضح البيان. وأشاد الوزير الأول بالمناسبة "بنتائج اجتماع اللجنة المختلطة التي عززت العلاقات بين الجزائر و ألمانيا". وفي هذا الإطار دعا سلال "رجال الأعمال في البلدين إلى إيجاد الحلول اللازمة من اجل إقامة شراكات مثمرة في قطاعات الصناعة البتروكيماوية و الصناعة الغذائية و كذلك في اقتصاد العلم و المعرفة" أضاف البيان.

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