تدمير 11 مخبأ للإرهابيين بكل من جيجل وسكيكدة





دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وسكيكدة، يوم آمس، إحدى عشر (11) مخبأ للإرهابيين وستة (06) ألغام وثلاثة (03) مدافع تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني والجمارك بكل من سيدي بلعباس وتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، خمسة (05) تجار مخدرات، وحجزت شاحنة وسيارة نفعية وسيارة أجرة، كانت محملة بـ (562,74) كيلوغرام من الكيف المعالج. وبكل تمنراست وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و(2580) وحدة من مواد التنظيف و(1800) لتر من الوقود و(03) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضاغطة. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين على متن سيارة سياحية محملة بـ (830) وحدة من المشروبات بالوادي و(06) مهاجرين غير شرعيين بكل من ورقلة وأدرار.

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