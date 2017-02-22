الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
22/02/2017 09:51:00

مكالمة هاتفية بين سلال وميركل


أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال، مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، غداة تأجيل زيارتها للجزائر. وقال الوزير الأول عبر صفحته في الفايسبوك، إن المستشارة الألمانية، أعربت عن ارتياحها من تحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وجددت عزمها على زيارة الجزائر في أقرب وقت ممكن، وأضاف الوزير الأول في منشوره، أن المكالمة الهاتفية شملت أيضا مواضيع أخرى من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة الهجرية غير الشرعية وكذلك الوضع الأمني في المنطقة، خاصة ما تعلق بالملف الليبي.وكان من المفروض أن تجري أنجيلا ميركل، زيارة لبلادنا بداية من أمس، غير أنه تم تأجيلها بسبب تعذر رئيس الجمهورية الذي أصيب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

"الأمم المتحدة أنصفت الجزائر..وتقاريرنا تكشف العيوب"

·      تأخر نشر تقرير المجلس يعود إلى تجديد أعضائه أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش أن التقرير المقبل للمجلس حول الراهن الاقتصادي والاجتماعي
image

"نجاح قمة دول جوار ليبيا مرهون بتصور موحد لحل الأزمة"

·      ميزاب: الوحدة الترابية خط أحمر..   أكد المشاركون في برنامج "زوايا الأحداث" أن نجاح القمة الثلاثية "الجزائر-تونس-مصر" المرتقبة بالجزائر ترتبط بوجود تصور ليبي موحد للجلوس على
image

مكالمة هاتفية بين سلال وميركل

أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال، مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، غداة تأجيل زيارتها للجزائر. وقال الوزير الأول عبر صفحته في الفايسبوك، إن المستشارة
image

دربــــــــــــال:" أعضاء الهيئة شرعوا في مهامهم"

·      استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل وخارج الوطن   أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل
image

رئيس الحكومة " سلالا" يستقبل ممثل الوزير الالماني المكلف بالاقتصاد زوالطاقة

استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني المكلف بالاقتصاد والطاقة، أوي كارل بيكماير، الذي يزور الجزائرفي طار انعقاد اللجنة المش̧كة الجزائر̺ة
image

لشرطة الإسبانية تمنع وقوع عمل ارهابي ضخم ببرشلونة

تمكنت الشرطة الإسبانية في اللحظات الأخيرة من منع وقوع عمل إرهابي ضخم في مدينة برشلونة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأجانب. وذكرت صحيفة The Sun
image

تدمير خمسة مخابئ اللارهابيين وحجز 460 هاتف نقال وتوقيف 49 مهاجرا غير شرعي

 دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2017، خمسة 05 مخابئ للإرهابيين بكل من تبسة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة 5 وبومرداس والبويرةالناحية العسكرية الاولى 1، كانت تحتوي
image

ارتفاع سعر النفط

ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين ولكن المكاسب كانت أقل ما يمكن مع تقييم المستثمرين ما إذا كانت زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع
image

لابوادر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية (البخاري أحمد)

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد ، أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية.
image

فعاليات اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإمارات العربية المتحدة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى
قيم هذا المقال
0