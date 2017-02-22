مكالمة هاتفية بين سلال وميركل





أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال، مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، غداة تأجيل زيارتها للجزائر. وقال الوزير الأول عبر صفحته في الفايسبوك، إن المستشارة الألمانية، أعربت عن ارتياحها من تحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وجددت عزمها على زيارة الجزائر في أقرب وقت ممكن، وأضاف الوزير الأول في منشوره، أن المكالمة الهاتفية شملت أيضا مواضيع أخرى من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة الهجرية غير الشرعية وكذلك الوضع الأمني في المنطقة، خاصة ما تعلق بالملف الليبي.وكان من المفروض أن تجري أنجيلا ميركل، زيارة لبلادنا بداية من أمس، غير أنه تم تأجيلها بسبب تعذر رئيس الجمهورية الذي أصيب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

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