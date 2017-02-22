دربــــــــــــال:" أعضاء الهيئة شرعوا في مهامهم"





· استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل وخارج الوطن

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال استكمال عملية تنصيب مداومات الهيئة داخل وخارج الوطن في آجالها المحددة وفقا لما ينص عليه القانون. وأوضح دربال في تصريح للإذاعة الوطنية أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد أشرفت على تنصيب كل المداومات على المستوى وطني و4دوائر بالخارج، مؤكدا أن العملية تمت في ظروف حسنة ومقبولة،مضيفا أن أعضاء الهيئة عبر كل الدوائر الانتخابية شرعوا في مباشرة مهامهم ومتابعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تنتهي يوم الـ22 فيفري ليتم بعد ذلك متابعة عملية الترشيحات وباقي المهام المخولة لها قانونا . وكانت الهيئة قد جددت في بيان لها التأكيد على عزمها لأداء مهامها الدستورية وبذل مجهود أكبر لضمان انتخابات نظيفة تفضي إلى مزيد من الطمأنينة والاستقرار، وتنصيب مداومات بمقرات البلديات وملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية. هذت وتعلم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات المقبلة وقوائم الأحرار أنه تم وضع مداومات بمقرات البلديات وملحقاتها تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وفي بيان لها أوضحت الوزارة أنه تم وضع هذه المداومات "على مستوى المكاتب المخصصة لعملية التصديق بمقرات البلديات وملحقاتها كل أيام الأسبوع إلى غاية العاشرة ليلا ما عدا الجمعة، تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة و"تسهيلا لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين.

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