الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
21/02/2017 17:33:00

رئيس الحكومة " سلالا" يستقبل ممثل الوزير الالماني المكلف بالاقتصاد زوالطاقة


استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني المكلف بالاقتصاد والطاقة، أوي كارل بيكماير، الذي يزور الجزائرفي طار انعقاد اللجنة المش̧كة الجزائر̺ة الألمانية السادسة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وسمح اللقاء الذي تم بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب "بالتطرق إˊ العلاقات الثنائية لاسيما المسائل المتعلقة بالشراكة ب̻ البلدين لاسيما في نطاق  التعاون الإقتصاد ي "، حسبما أوضح البيان. وأشاد الوزير الأول بالمناسبة "بنتائج إجتماع اللجنة المختلطة التي عززت العلاقات ب̻ الجزائر وألمانيا"، كما  دعا رئيسار الحكومة الجزائريىة "رجال الاعمال من الطرفين عن إيجاد السبل المناسبة الحلول اللازمة من اجل إقامة تعاون مشترك على مستوى قطاعات الصناعة الب̧وكيماوية والصناعة الغذائية وكذلك حتى في مجالالعلم والمعرفة" استنادا لذات البيان 

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

رئيس الحكومة " سلالا" يستقبل ممثل الوزير الالماني المكلف بالاقتصاد زوالطاقة

استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني المكلف بالاقتصاد والطاقة، أوي كارل بيكماير، الذي يزور الجزائرفي طار انعقاد اللجنة المش̧كة الجزائر̺ة
image

لشرطة الإسبانية تمنع وقوع عمل ارهابي ضخم ببرشلونة

تمكنت الشرطة الإسبانية في اللحظات الأخيرة من منع وقوع عمل إرهابي ضخم في مدينة برشلونة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأجانب. وذكرت صحيفة The Sun
image

تدمير خمسة مخابئ اللارهابيين وحجز 460 هاتف نقال وتوقيف 49 مهاجرا غير شرعي

 دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2017، خمسة 05 مخابئ للإرهابيين بكل من تبسة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة 5 وبومرداس والبويرةالناحية العسكرية الاولى 1، كانت تحتوي
image

ارتفاع سعر النفط

ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين ولكن المكاسب كانت أقل ما يمكن مع تقييم المستثمرين ما إذا كانت زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع
image

لابوادر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية (البخاري أحمد)

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد ، أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية.
image

فعاليات اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإمارات العربية المتحدة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى
image

تأجيل زيارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر

 تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت "لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد
image

الاجتماع الثالث لاتحاد المهندسين الصحراويين

عقد صباح اليوم الاثنين اتحاد المهندسين الصحراويين جمعه العام الثالث بمقر الأرشيف الإعلامي ، بحضور وزير الإعلام السيد حمادة سلمى ، وذلك تحت شعار "توظيف
image

وفاة عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي

ستشيع جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الفقيد ميلود شرفي الذي توفي اليوم بوهران غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين
image

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة

سجلت اليوم  على الساعة11 و27 د  هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز
قيم هذا المقال
0