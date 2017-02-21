رئيس الحكومة " سلالا" يستقبل ممثل الوزير الالماني المكلف بالاقتصاد زوالطاقة
استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني المكلف بالاقتصاد والطاقة، أوي كارل بيكماير، الذي يزور الجزائرفي طار انعقاد اللجنة المش̧كة الجزائر̺ة الألمانية السادسة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وسمح اللقاء الذي تم بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب "بالتطرق إˊ العلاقات الثنائية لاسيما المسائل المتعلقة بالشراكة ب̻ البلدين لاسيما في نطاق التعاون الإقتصاد ي "، حسبما أوضح البيان. وأشاد الوزير الأول بالمناسبة "بنتائج إجتماع اللجنة المختلطة التي عززت العلاقات ب̻ الجزائر وألمانيا"، كما دعا رئيسار الحكومة الجزائريىة "رجال الاعمال من الطرفين عن إيجاد السبل المناسبة الحلول اللازمة من اجل إقامة تعاون مشترك على مستوى قطاعات الصناعة الب̧وكيماوية والصناعة الغذائية وكذلك حتى في مجالالعلم والمعرفة" استنادا لذات البيان
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