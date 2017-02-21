لشرطة الإسبانية تمنع وقوع عمل ارهابي ضخم ببرشلونة
تمكنت الشرطة الإسبانية في اللحظات الأخيرة من منع وقوع عمل إرهابي ضخم في مدينة برشلونة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأجانب. وذكرت صحيفة The Sun أن سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز البوتان تحرك بسيارته بسرعة عالية تجاه وسط المدينة، وعندما طالبه رجال شرطة المرور بالتوقف لم يبال وواصل طريقه وهو ما دفعهم إلى مطاردته ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وإصابته بجروح.وتبين أن السائق يحمل الجنسية السويدية، وأثبتت التحقيقات الأولية معه أنه كان متوجها إلى وسط مدينة برشلونة في اسبانيا لتفجير السيارة وسط الجمهور.
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