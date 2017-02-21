

رئيس الحكومة " سلالا" يستقبل ممثل الوزير الالماني المكلف بالاقتصاد زوالطاقة استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الثلاثاء نائب الوزير الألماني المكلف بالاقتصاد والطاقة، أوي كارل بيكماير، الذي يزور الجزائرفي طار انعقاد اللجنة المش̧كة الجزائر̺ة



لشرطة الإسبانية تمنع وقوع عمل ارهابي ضخم ببرشلونة تمكنت الشرطة الإسبانية في اللحظات الأخيرة من منع وقوع عمل إرهابي ضخم في مدينة برشلونة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الأجانب. وذكرت صحيفة The Sun



تدمير خمسة مخابئ اللارهابيين وحجز 460 هاتف نقال وتوقيف 49 مهاجرا غير شرعي دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2017، خمسة 05 مخابئ للإرهابيين بكل من تبسة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة 5 وبومرداس والبويرةالناحية العسكرية الاولى 1، كانت تحتوي



ارتفاع سعر النفط ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين ولكن المكاسب كانت أقل ما يمكن مع تقييم المستثمرين ما إذا كانت زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع



لابوادر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية (البخاري أحمد) أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد ، أن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية.



فعاليات اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإمارات العربية المتحدة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى



تأجيل زيارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت "لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد



الاجتماع الثالث لاتحاد المهندسين الصحراويين عقد صباح اليوم الاثنين اتحاد المهندسين الصحراويين جمعه العام الثالث بمقر الأرشيف الإعلامي ، بحضور وزير الإعلام السيد حمادة سلمى ، وذلك تحت شعار "توظيف



وفاة عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي ستشيع جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الفقيد ميلود شرفي الذي توفي اليوم بوهران غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين