تدمير خمسة مخابئ اللارهابيين وحجز 460 هاتف نقال وتوقيف 49 مهاجرا غير شرعي
دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 فيفري 2017، خمسة 05 مخابئ للإرهابيين بكل من تبسة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة 5 وبومرداس والبويرةالناحية العسكرية الاولى 1، كانت تحتوي على حزامين ناسفين ومقذوفات ومواد متفجرة و100 كيلوغرام من البارود ومنظاري ميدان وكمية من الذخيرة ومواد غذائية وأدوية ،ومن جهة اخرى حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بئر الذر بولاية الوادي الناحية العسكرية الرابعة ، 460 هاتف نقال كانت مخبأة تحت الرمال. فيما تم حجز 06 أجهزة كشف عن المعادن و04 مولدات كهربائية و05 مطارق ضاغطة بكل من تمنراست وغرداية. وفي ذات السياق ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 49 مهاجرا غير شرعي، من بينهم اثنان من جنسية سورية، بكل من أدرار وبشار وتلمسان وإليزي والأغواط.
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