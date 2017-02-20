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20/02/2017 18:52:00

ارتفاع سعر النفط


ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين ولكن المكاسب كانت أقل ما يمكن مع تقييم المستثمرين ما إذا كانت زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع المخزونات إلى مستوى قياسي سيقوضان جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق.وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي واحد في المئة إلى 55.82 دولار للبرميل عند الساعة 0050 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 53.43 دولار للبرميل.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأميركية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل زيادة مستمرة منذ تسعة أشهر بعد أن تشجع المنتجون نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام التي تم تداولها في الأغلب فوق 50 دولارا للبرميل منذ أواخر نوفمبر . وكانت منظمة أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.

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