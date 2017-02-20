فعاليات اليوم الثاني من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة





تميز اليوم الثاني من زيارة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإمارات العربية المتحدة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من حضور فعاليات المعرض الدولي للدفاع بأبو ظبي، باستقباله من قبل مسؤولين إماراتيين، فضلا عن زيارة بعض أجنحة البلدان المشاركة في المعرض. حيث استقبل الفريق من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وزير الدفاع مبلغا اياه تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع حرصه الشديد للحفاظ على العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والإمارات في جميع المجالات والعمل على تطويرها وترقيتها خدمة لمستقبل الشعبين والبلدين. كما التقى الفريق بصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والذي تناول معه حالة مشاريع الشراكة القائمة بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية، حيث أكد الطرفان استعدادهما على توسيع هذه الشراكة إلى مجالات أخرى بما يخدم مصلحة الجيشين. فيما تجلى لقاء آخر جمع الفريق برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي، حيث قيم الطرفان حصيلة التعاون العسكري في مختلف المجالات وحرصهما على تكثيف هذا التعاون إلى مجالات أوسع. وهذا بحضور سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة وملحق الدفاع لدى السفارة وأعضاء الوفد المرافق للفريق. بعدها طاف السيد الفريق ببعض أجنحة المعرض، على غرار جناح الإمارات العربية المتحدة وجناح ألمانيا وجناح روسيا وجناح الصين، حيث اطلع على مختلف التجهيزات والأسلحة والأنظمة الدفاعية المعروضة.





عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة