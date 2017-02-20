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20/02/2017 14:39:00

تأجيل زيارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر


 تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت "لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد للشعب الهوائية"،حسب ما جاء  في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم. وأوضح نفس المصدر أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر". وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا".  

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