

تأجيل زيارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب "التعذر المؤقت "لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة "التهاب حاد



الاجتماع الثالث لاتحاد المهندسين الصحراويين عقد صباح اليوم الاثنين اتحاد المهندسين الصحراويين جمعه العام الثالث بمقر الأرشيف الإعلامي ، بحضور وزير الإعلام السيد حمادة سلمى ، وذلك تحت شعار "توظيف



وفاة عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي ستشيع جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الفقيد ميلود شرفي الذي توفي اليوم بوهران غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين



هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة سجلت اليوم على الساعة11 و27 د هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز



حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017 في إطار محاربة الجريمة الحضرية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017، بمعالجة (2840) قضية، أفضت إلى إيقاف (3373) مشتبه فيه، أين تم



تعزيـــــــــة بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نتقدم نحن السيد محمد عبديش المدير العام لجريدة "الاتحاد" بتعازينا القلبية الحارة لأسرة " شرفي" و



في طبعته الـ23: الجزائر ضيف شرف صالون المغرب العربي للكتب بباريس نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب, الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مدينة باريس و يعد هذا الصالون تظاهرة ثقافية



العالول: المقاومة نجحت في استعادة مساحات من أراضي بلعين أحيا الفلسطينيون من القيادة وأهالي القرية ومتضامنون أجانب الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين، في مظاهرة مركزية دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة



بداية من مارس: 30 متعـاملا جزائريا في زيارة إلى أمريكا لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية سيجري حوالي 30 رئيس مؤسسة جزائري في مارس 2017 جولة تدوم 8 أيام إلى الولايات المتحدة بهدف تطوير علاقات شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين