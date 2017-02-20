الاجتماع الثالث لاتحاد المهندسين الصحراويين





عقد صباح اليوم الاثنين اتحاد المهندسين الصحراويين جمعه العام الثالث بمقر الأرشيف الإعلامي ، بحضور وزير الإعلام السيد حمادة سلمى ، وذلك تحت شعار "توظيف الطاقات العلمية من أجل التحرير والتنمية". وفي كلمته بالمناسبة ، تطرق الأمين العام للاتحاد السيد أعلي بويا سيدي حماد إلى تقييم عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية والدور الذي يلعبه المهندسون في تطوير المجتمع ، إلى جانب تفعيل الاتحاد لمواكبة التطورات التكنولوجية من أجل المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الصحراوية وعصرنتها. أما وزير الإعلام، فقد ثمن الدور الذي يلعبه اتحاد المهندسين الصحراويين في الرفع من مستوى مؤسسات الدولة في جميع الجوانب. للإشارة، تأسس اتحاد المهندسين الصحراويين يوم 15 مارس 2005 ، ويضم أمينا عاما ومكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا ، وهو اتحاد مهني تابع للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب.

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