وفاة عضو مجلس الأمة والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي





ستشيع جنازة عضو مجلس الأمة والرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الفقيد ميلود شرفي الذي توفي اليوم بوهران غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بوهران حسبما علم من أفراد عائلته.وقد أدخل الراحل جراء مرض الى المستشفى منذ بضعة أيام على مستوى مصلحة أمراض الرئة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "1نوفمبر" لوهران. وقد انتقل الى رحمة الله اليوم الاثنين على الساعة السابعة و30 دقيقة صباحا.وقد بدأ الراحل مشواره المهني كصحفي بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية لوهران قبل الالتحاق بمؤسسة التلفزيون الوطني حيث شغل عدة مناصب.كما تقلد عدة مسؤوليات بصفته عضو بالتجمع الوطني الديمقراطي منها نائب والناطق الرسمي للتشكيلة السياسية لأحمد أويحيى. وقد تم تعيينه في 2014 على رأس سلطة ضبط للسمعي البصري. وقد عين عضوا في مجلس الأمة في يناير المنصرم ضمن الثلث الرئاسي.واج

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