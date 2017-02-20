هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة
سجلت اليوم على الساعة11 و27 د هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء
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