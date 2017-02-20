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20/02/2017 12:30:00

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة


سجلت اليوم  على الساعة11 و27 د  هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء

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هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة

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