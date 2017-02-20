

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب عين طاية بالعاصمة سجلت اليوم على الساعة11 و27 د هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس سلم ريشتر في عين طاية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمركز



حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017 في إطار محاربة الجريمة الحضرية، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2017، بمعالجة (2840) قضية، أفضت إلى إيقاف (3373) مشتبه فيه، أين تم



تعزيـــــــــة بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نتقدم نحن السيد محمد عبديش المدير العام لجريدة "الاتحاد" بتعازينا القلبية الحارة لأسرة " شرفي" و



في طبعته الـ23: الجزائر ضيف شرف صالون المغرب العربي للكتب بباريس نزلت الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ23 لصالون المغرب العربي للكتب, الذي انطلقت فعالياته أول أمس في مدينة باريس و يعد هذا الصالون تظاهرة ثقافية



العالول: المقاومة نجحت في استعادة مساحات من أراضي بلعين أحيا الفلسطينيون من القيادة وأهالي القرية ومتضامنون أجانب الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين، في مظاهرة مركزية دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة



بداية من مارس: 30 متعـاملا جزائريا في زيارة إلى أمريكا لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية سيجري حوالي 30 رئيس مؤسسة جزائري في مارس 2017 جولة تدوم 8 أيام إلى الولايات المتحدة بهدف تطوير علاقات شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين



المجلس الشعبي الوطني يشارك بالدوحة في مؤتمر دولي يشارك المجلس الشعبي الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة, في أشغال مؤتمر دولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة الصراع في المنطقة



وزارة الشؤون الخارجية تحيي ذكرى اليوم الوطني للشهيد أحيت وزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد اليوم الوطني للشهيد بتنظيم احتفالية ترحمية على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة. وقد جرت هذه الاحتفالية بحضور وزير



مكتب مجلس الأمة يدرس الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية درس مكتب مجلس الأمة في اجتماع ترأسه عبد القادر بن صالح رئيس المجلس يوم الأحد الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه والتي تشمل مختلف القطاعات الوزارية