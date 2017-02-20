تعزيـــــــــة
بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نتقدم نحن السيد محمد عبديش المدير العام لجريدة "الاتحاد" بتعازينا القلبية الحارة لأسرة " شرفي" و إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي اثر وفاة القيادي ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري سابقا، وعضو مجلس الأمة ميلود شرفي بعد مرض عضال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون
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