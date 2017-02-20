المجلس الشعبي الوطني يشارك بالدوحة في مؤتمر دولي
يشارك المجلس الشعبي الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة, في أشغال مؤتمر دولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة الصراع في المنطقة العربية", حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمجلس. ويمثل المجلس في هذا المؤتمر النائب نور الدين السد بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.
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