

العالول: المقاومة نجحت في استعادة مساحات من أراضي بلعين أحيا الفلسطينيون من القيادة وأهالي القرية ومتضامنون أجانب الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين، في مظاهرة مركزية دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة



بداية من مارس: 30 متعـاملا جزائريا في زيارة إلى أمريكا لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية سيجري حوالي 30 رئيس مؤسسة جزائري في مارس 2017 جولة تدوم 8 أيام إلى الولايات المتحدة بهدف تطوير علاقات شراكة واستثمار مع رجال أعمال أمريكيين



المجلس الشعبي الوطني يشارك بالدوحة في مؤتمر دولي يشارك المجلس الشعبي الوطني يومي 20 و21 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة, في أشغال مؤتمر دولي حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة الصراع في المنطقة



وزارة الشؤون الخارجية تحيي ذكرى اليوم الوطني للشهيد أحيت وزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد اليوم الوطني للشهيد بتنظيم احتفالية ترحمية على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة. وقد جرت هذه الاحتفالية بحضور وزير



مكتب مجلس الأمة يدرس الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية درس مكتب مجلس الأمة في اجتماع ترأسه عبد القادر بن صالح رئيس المجلس يوم الأحد الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه والتي تشمل مختلف القطاعات الوزارية



سكان لعريب يتظاهرون ويغلقون الطريق الوطني بالمتاريس والعجلات المطاطية في المسيلة احتج أمس العشرات بمنطقة لعرايب ببلدية أولاد دراج إلى الشرق من عاصمة الولاية المسيلة على بعد 22كلم حيث قام المحتجون بقطع الطريق الوطني رقم 40بواسطة



الجزائر تتذيــل الترتيب العالمي للحرية الاقتصادية.. !! جاءت الجزائر في المرتبة 172 عالمياً في مؤشر "الحرية الاقتصادية" حسب إحصاءات معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي، فيما صعدت الإمارات إلى المرتبة الثامنة عالمياً والأولى في



رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تحصين البلاد دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، الطبقة السياسية من معارضة وموالاة لتحصين الجبهة الداخلية التي قالت إنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جراء



الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يحضر فعاليات المعرض الدولي للدفاع IDEX 2017 بأبو ظبي استقبل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة رِؤساء وفود الدول المدعوة من قبل سمو الشيخ الفريق أول