مكتب مجلس الأمة يدرس الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية
درس مكتب مجلس الأمة في اجتماع ترأسه عبد القادر بن صالح رئيس المجلس يوم الأحد الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه والتي تشمل مختلف القطاعات الوزارية -حسبما أورده بيان من المجلس . وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال اجتماع هذا المكتب اعتماد وإحالة هذه الأسئلة الشفوية والكتابية على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المحددة قانونا. كما درس هذا المكتب وأقر مشروع برمجة الأشغال التشريعية للمجلس وذلك للفترة ما بين 26 فبراير و2 مارس 2017 كما أكده ذات البيان .
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