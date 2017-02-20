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20/02/2017 10:07:00

سكان لعريب يتظاهرون ويغلقون الطريق الوطني بالمتاريس والعجلات المطاطية في المسيلة


احتج أمس العشرات بمنطقة لعرايب ببلدية أولاد دراج إلى الشرق من عاصمة الولاية المسيلة على بعد 22كلم حيث قام المحتجون بقطع الطريق الوطني رقم 40بواسطة المتاريس والحجارة وأضرموا النيران في العجلات المطاطية  الأمر الذي أعاق بشكل كبير حركة المرور من والى عاصمة الولاية  بل حتى صوب الولايات  الشرقية.  وتبعا للمتصلين بجريدة الاتحاد أن الأسباب التي دفعت سكان المنطقة إلى التظاهر والاحتجاج  المطالب القديمة الجديدة أبرزها  حاجة المنطقة إلى الغاز والماء الصالح ,حيث معاناة السكان  تتضاعف مع مطلع كل صيف فيلجئون إلى  الصهاريج بأسعار وصفها البعض بالخيالية فسعر الصهريج يصل في بعض الحالات 1500دينار , الحركة الاحتجاجية استمرت إلى غاية منتصف النهار وساهمت كما اشرنا في تعطل حركة المرور , السلطات المحلية وفي مقدمتها المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد دراج  انتقلت إلى عين بهدف الحيلولة دون استمرار قطع الطريق والعمل على إقناع المحتجين العدول عن حركتهم الاحتجاجية واخذ مطالبهم بعين الاعتبار ,إلا أن المتظاهرين أصروا على موقفهم وطالبوا بنقل انشغالهم إلى السلطات الولائية وفي مقدمتها والي الولاية خاصة وان المنطقة يقول ممن اتصلوا بنا يصل عدد سكانها 1500نسمة إلا أنها ظلت محرومة من الغاز والماء طيلة 20سنة الماضية رغم الوعود المتراكمة ,وهنا أشير إلى القناة الرئيسية للغاز تمر جنبا إلى جنب المنطقة في اتجاه بلدية المعاضيد , ومقابل الوعود يضيف هؤلاء بقيت منطقة لعرايب  الشبه حضرية تصارع التهميش والحرمان طيلة ربع قرن  لكن أهميتها تزاد قيمة كلما قربت الانتخابات المحلية على وجه الخصوص الوضعية هذه  لم تتغير وبقيت يضيف المحتجين آمالهم معلقة إلى غاية اليوم  يذكر أنها ليست المرة الأولى التي  يحتج فيها سكان المنطقة فقد خرجوا إلى الطريق منذ حوالي شهرين وقدمت لهم وعودا لكن  كل  الوعود تبخرت  والمعاناة  تعمقت .    

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