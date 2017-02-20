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20/02/2017 09:48:00

رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تحصين البلاد


دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، الطبقة السياسية من معارضة وموالاة لتحصين الجبهة الداخلية التي قالت إنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جراء ما يجري من أحداث في دول الجوار و المنطقة العربية ، مشددة على أهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن. أفادت رابطة حقوق الإنسان عشية إحياء لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقرته الجمعية العامة خلال دورتها الـ63  في شهر نوفمبر عام 2008 بالقول:".. حذرنا في عدة مرات بأن انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر "، داعية في هذا الصدد الحكومة لإيجاد حلول مستعجلة وقالت الرابطة إن العدالة الاجتماعية التي تُرسي دعائم الدول وتضمن استقرار المجتمعات، لا  تزال مغيّبة، مشيرة إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنون على غرار السكن و العمل وغيرها، منوهة بالاحتجاجات وقطع الطرقات التي باتت الوسيلة للحصول على المطالب، حيث أـرجعت الرابطة كل هذا إلى تطبيق ما أسمته بـ" سياسة تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة". وأضافت رابطة حقوق الإنسان:" مكتب الرابطة كان وما زال أول المطالبين بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الانحراف، ويمكّنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم ". ورسمت المنظمة ذاتها وبلغة الأرقام واقعا سوداوية عن العدالة، كاشفة أن معدل البطالة في ارتفاع وتتجاوز 25 بالمئة بين الشباب، موضحة أن 1206ألف حرّاق جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت سنة 2016  وأن أكثر من 450 ألف عائلة محتاج للسكن في الجزائر، مستطردة:"..أكثر من 10 ملايين من الجزائريين يعيشون اقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد  و80  بالمائة من الثروة في يـد 10 بالمائة مـن الجزائريين فقط"، مؤكدة بهذا الخصوص:" ..لا إصلاح حقيقي  بوجود الجهوية ، المعريفة  والولاء، فالولاء يجب أن يكون للوطن لا للأشخاص، والجزائريون يجب أن يكونوا متساوين فعلاً في الحقوق والواجبات، وأن لا يكون هناك مواطنين درجة أولى ، درجة ثانية ،درجة ثالثة وآخرين درجة خامسة ". هذا واقترحت الرابطة تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات و الأجيال و الجهات ، وإصلاح النظام الضريبي في الجزائر ولا يمكن أن نتصور عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية ، وإصلاح منظومة الأجور بشكل يفرض وجود اليات تكفل الحد الأدنى والأقصى بما يتناسب مع تضييق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة- تضيف الرابطة-.

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