الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يحضر فعاليات المعرض الدولي للدفاع IDEX 2017 بأبو ظبي





استقبل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة رِؤساء وفود الدول المدعوة من قبل سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، كما التقى الفريق عددا من المسؤلين الإماراتيين، ورؤساء الوفود المشاركة والمدعوة إلى الطبعة الثالثة عشر من هذا المعرض.كما حضر الفريق حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الذي تميز بعروض وتمارين عسكرية باستعمال تجهيزات دفاعية مختلفة بربة وجوية وبحرية ، ليطوف بعدها ببعض الأجنحة أين اطلع على مختلف التجهيزات والأسلحة والأنظمة الدفاعية المعروضة. بعدها استقبل الفريق رفقة أعضاء الوفد المرافق له وكذا سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة و ملحق الدفاع، من قبل سمو الشيخ الفريق أول ركن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة ، حيث أبلغهما في البداية تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، كما تباحث بعدها الطرفان حول العلاقات العسكرية الجزائرية الإماراتية خاصة في مجال الصناعات العسكرية التي تشكل حيزا هاما في هذه العلاقات.

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