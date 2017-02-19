أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو يقطعون الطريق
حسب ما جاء على لسان إحدى المواقع الإعلامية المهتمة بالشأن الجزائري " كل شئ على الجزائر" بأنه قام اليوم أساتذة جامعة مولود معمري بقطع الطريق أمام الحرم الجامعي "حسناوة" ، طالبين بإنهاء اشغال السكانات الخاصة بالأساتذة (برنامج 244 مسكن) ، وبهذا لم يعد الاحتجاج بمثل هذه الطريقة حكرا على البطالين والقرويين، بل توسع إلى النخب حسب ذات الموقع.
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