بخوش علاش على رأس الجوية الجزائرية
أشرف وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، على تنصيب علاش بخوش، مديرا عاما بالنيابة لمدة 6 أشهر على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خلفا لـ الرئيس المدير العام السابق محمد عبدو بودربالة. والذي عينته الجمعية العامة الاستثنائية للشركة الخميس الماضي 16 فبراير بالعاصمة الجزائر، أين كلفت مجلس الإدارة بتعيين مديرا بالنيابة خلفا لبودربالة، الذي إنهيت مهامه قبل أسبوع. ويعتبر علاش من أبناء المؤسسة منذ 1975 حيث شغل عدة مناصب منها قائد طائرة ومكون طيارين، ومدير العمليات ثم نائب الرئيس المدير العام. وتعتبر علاش المسؤول الرابع للشركة في ظرف أقل من عشرية.
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