

اشلاء النساء والاطفال تتطاير من جراء انفجار انتحاري بمقديشو خلف 35 قتيلا و40 جريحا قتل نحو 35 شخصا وأصيب 40 يوم الأحد 19 فبراير بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال مسؤول أمني: "حصيلة القتلى



أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو يقطعون الطريق حسب ما جاء على لسان إحدى المواقع الإعلامية المهتمة بالشأن الجزائري " كل شئ على الجزائر" بأنه قام اليوم أساتذة جامعة مولود معمري بقطع الطريق



تسجيل أزيد من 12780 مخالفة مرورية في2016 بولاية الجزائر بلغ عدد المخالفات المرورية المرفوعة من قبل فرقة أمن الطرقات لولاية الجزائر 12788 مخالفة مسجلة خارج نقاط المراقبة الثابتة (الحواجز) سنة 2016 مما سمح بتقليص



عدد أبواب النار النار لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى الحياة على الأرض عبثاً ولا صدفة، إنما خلقنا لطاعته وعبادته وتجنب المعاصي والتضرع لخشيته والتذلل لدعائه، حيث بين الله



أول قبلة في الإسلام المسجد الأقصى توجّه المسلمون في صلاتهم في المراحل الأولى لظهور الإسلام إلى أولى القبلتين، وهي المسجد الأقصى في مدينة القدس، زهرة المدائن محط أنظار البشر



مقتل 25 مدنيا في الكونغو قتل 25 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على إحدى القرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس يوم الأحد 19



بخوش علاش على رأس الجوية الجزائرية أشرف وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، على تنصيب علاش بخوش، مديرا عاما بالنيابة لمدة 6 أشهر على رأس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خلفا لـ الرئيس



المستشارة الألمانية في زيارة رسمية للجزائر غدا. تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم غدالاثنين في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به



تدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة الناحية العسكرية الاولى وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس. وفي ذات الإطار م،