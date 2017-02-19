المستشارة الألمانية في زيارة رسمية للجزائر غدا.
تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم غدالاثنين في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وستسمح هذه الزيارة باجرء محادثات بين بوتفليقة وميركل و "تبادل وجهات النظر لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط". واوضح البيان أن زيارة ميركل "ستسمح ايضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر والمانيا". وسيتم خلال الزيارة عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الالماني ومنتدى الاعمال بين مؤسسات البلدين.
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