

المستشارة الألمانية في زيارة رسمية للجزائر غدا. تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم غدالاثنين في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به



تدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة الناحية العسكرية الاولى وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس. وفي ذات الإطار م،



مدير وكالة التشغيل :عزوف 32 ألف من طالبي العمل عن عروضنا خاصة في مجال البناء أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال اليوم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على عزوف 32 ألف من طالبي العمل



الرئيس يدعو الجـزائرييــن إلى المشاركة بقـوة في التشريــعيــات دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم. وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء



غول:"تصريحات ماكرون تجاه الجزائر إيجابية" وصف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس، تصريحات ايمانويل ماكرون حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بالخطوة الايجابية، ما يؤدي – حسبه-



محسن بلعباس: "الأرسيدي" لا يتفاوض للحصول على مناصب في الحكومة دافع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أمس، عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي الخاصة بأحزاب المعارضة والتي تواجه انتقادات لاذعة مؤخرا من قبل



كوشنير:"على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر" أكد برنار كوشنير -أحد القيادات اليسارية الفرنسية المعروفة- أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر وعليها الاعتراف بذلك، خلال تعليقه على استهجان الطبقة السياسية الفرنسية



03 دفعات جديدة من الملازمين الأوائل يؤدون اليمين القانونية أدت اليمين القانونية، أمس، ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل للشرطة، بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة، متكونة من 943 ملازم أول للشرطة من بينهم 99 إناثا



قوراية يواصل حملته ضد فرنســـــــــــــا أكد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أمس، عزمه الشديد على مواصلة تجريم الاستعمار الفرنسي من خلال مواصلة الحملة الوطنية التي أطلقها جويلية الفارط. وقال رئيس