تدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة
دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة الناحية العسكرية الاولى وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس. وفي ذات الإطار م، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بوهران الناحية العسكرية الثانية ، ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطت واحد (01) كيلوغرام من الكوكايين، فيما تم ضبط (03) مهربين على متن شاحنتين محملتين بـ(8535) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وورقلة الناحية العسكرية الرابعة . من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، ثمانية (08) مهربين، فيما حجزت شاحنة و(06) مركبات و(06) أجهزة كشف عن المعادن، في حين تم توقيف (53) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وبشار وأدرار. كما أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ (36) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
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