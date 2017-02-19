مدير وكالة التشغيل :عزوف 32 ألف من طالبي العمل عن عروضنا خاصة في مجال البناء





أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال اليوم لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على عزوف 32 ألف من طالبي العمل عن العروض المقدمة لهم في اطار الوكالة ومؤسسات التشغيل خاصة في مجالات البناء مبرزا أن العدد الإجمالي لعدد طلبات العمل قدر بمليون و37 ألف . وأوضح أن أسباب عزوف طالبي العمل عن هذه العروض، متعلقة بنوعية العمل والأجرة التي يتقاضوها حيث هناك بعض المهن الشاقة وأجرتها قليلة مضيفا أن عروض العمل التي تم رفضها توجه لشباب آخرين، وأبرز أنه في سنة 2016 تم تسجيل انخفاض في نسبة طلبات العمل على قطاع البناء والاشغال العمومية بـ12 بالمائة ، في حين تم بعث استثمارات في قطاع الصناعة حيث شهد هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مؤكدا على ضرورة تكيف طالب العمل مع متطلبات سوق الشغل والتكوين في التخصصات المطلوبة بكثرة . كما أضاف قائلا "إن العدد الاجمالي لطلبات العمل على مستوى الوكالة قدر بـمليون و37 ألف بعد أن استقبلت الوكالة 465 ألف طلب عمل مضيفا أن الوكالة الوطنية للتشغيل المكونة من 271 وكالة محلية قامت بتنصيب حوالي 405 آلاف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية فضلا عن تفاعلها مع مليوني مواطن سنويا. وبخصوص جهاز المساعدة الادماج المهني أوضح أن الجهاز تم وضعه لمرافقة طالبي العمل المبتدئين بمنحهم الفرصة للدخول إلى فضاءات مهنية لاكتساب الخبرة وضمان حقوقهم مضيفا أنه تم تنصيب 660 ألف شاب 80 بالمائة منهم في مناصب ادارية. وفي السياق ذاته أكد على اعتماد توجه جديد ضمن الادماج المهني منذ سنة 2011 بالتركيز على التوظيف في المجالات الاقتصادية حيث تم تنصيب 68 ألف 94 بالمائة منهم في المؤسسات الاقتصادية .وعن عصرنة الوكالة أشار محمد الطاهر شعلال إلى أن الحكومة وضعت برنامج anem store سيتم فتحه خلال نهاية الثلاثي الأول من 2017 وهذا البرنامج يحمل عدة تطبيقات لتمكين الشباب من استعمال الهواتف الذكية في تقديم طلبات العمل. وأشار المتحدث ذاته إلى أن نسبة البطالة في سبتمبر 2016 عرفت انخفاضا حيث قدرت بـ10.5 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2015 حيث تم تسجيل نسبة 11.2 بالمائة معتبرا أن نسبة البطالة عرفت استقرارا في الجزائر. وعن الفرص المتاحة في الصالون الوطني للتشغيل الذي تتواصل فعالياته بقصر الثقافة ذكر أن هذا الصالون متخصص والمؤسسات الحاضرة تبحث عن المواهب والكفاءات التي بامكانها تقديم قيمة مضافة في مجالات معينة ،ويعرف عمليات توظيف عن سواء عن طريق وكالة التشغيل أو الوكالات الخاصة التي يقدر عددها حاليا ب22 وكالة معتمدة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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