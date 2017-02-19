غول:"تصريحات ماكرون تجاه الجزائر إيجابية"





وصف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس، تصريحات ايمانويل ماكرون حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بالخطوة الايجابية، ما يؤدي – حسبه- إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى الدور البارز الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في الحفاظ على استقرار الجزائر. وقال رئيس الحزب على هامش تنصيب المجلس الرياضي لولاية المدية إن الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن تلعب دورا هاما في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار، معرجا في الوقت ذاته للرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة ذكرى بناء الإتحاد المغاربي التي دعا من خلالها كل البلدان المغاربية إلى تثمين الوحدة لتحقيق التطور والازدهار، مؤكدا أن تصريحات المترشح للرئاسيات الفرنسية ايمانويل ماكرون أثناء زيارته للجزائر بالشجاعة. وأضاف غول:" تاج استقبل ذلك بايجابية وأريحية، على أن يتوسع الى الطبقة السياسية الحاكمة ومختلف التشكيلات لتحقيق التبادل بين الجالية الجزائرية وتطوير العلاقات بين البلدين على أن لا يقتصر ذلك خلال الحمالات الانتخابية"، موضحا:" أتمنى أن يمتد هذا الاعتراف إلى ملف التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية".

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